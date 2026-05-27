Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli cosa succede in caso di pareggio nei playoff di Serie C | chi passa

In caso di pareggio nelle partite Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli, si procederà con i supplementari e, se necessario, con i calci di rigore per determinare la squadra che accederà alla finale. Le due gare sono decisive per la promozione e si giocano in un match di ritorno, dopo aver disputato la gara di andata. La regola del pareggio si applica senza considerare eventuali vantaggi di risultato, portando a un eventuale supplementare o rigori.

Stasera in campo Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C: cosa succede in caso di pareggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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