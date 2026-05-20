Playoff Serie C | Salernitana Brescia Ascoli e Catania in semifinale

Nel campionato di Serie C si sono conclusi i quarti di finale dei playoff, con le quattro squadre che si sfideranno nelle semifinali in programma tra domenica e mercoledì prossimi. Le partite hanno visto confermare le squadre favorite, senza sorprese o eliminazioni a sorpresa. Le sfide si svolgeranno in match di andata e ritorno, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale e ottenere la promozione in Serie B. La competizione prosegue con le squadre pronte a contendersi il passaggio del turno.

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