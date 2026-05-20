Playoff Serie C | Salernitana Brescia Ascoli e Catania in semifinale
Nel campionato di Serie C si sono conclusi i quarti di finale dei playoff, con le quattro squadre che si sfideranno nelle semifinali in programma tra domenica e mercoledì prossimi. Le partite hanno visto confermare le squadre favorite, senza sorprese o eliminazioni a sorpresa. Le sfide si svolgeranno in match di andata e ritorno, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale e ottenere la promozione in Serie B. La competizione prosegue con le squadre pronte a contendersi il passaggio del turno.
Non è tempo di sorprese: vanno in semifinale tre teste di serie su quattro, più la Salernitana che incrementa il già prezioso vantaggio guadagnato all’andata sul Ravenna (sfida tra terze). Ecco quanto accaduto nel ritorno dei quarti, ricordando che semifinali e finale si giocano senza tenere conto del ranking (in caso di parità dopo i 180’, supplementari e rigori). Domenica, si giocheranno due veri big match come Salernitana-Brescia e Ascoli-Catania. Prova di forza della Salernitana di Serse Cosmi, che replica a Ravenna il 2-0 dell’andata: in una partita nervosa, la squadra di Mandorlini si ritrova penalizzata dall’espulsione (doppio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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