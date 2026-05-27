Brescia Giletti all’ex Museo Mille Miglia | verità e solidarietà

Notizia in breve

A Brescia, un evento ha coinvolto Giletti all’ex Museo Mille Miglia, con l’obiettivo di affrontare temi di verità e solidarietà. Durante l’incontro sono stati discussi i contenuti di un libro che svela i misteri di Palermo e i legami tra i segreti della magistratura e il territorio bresciano. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli autori, né su eventuali collegamenti specifici, ma l’evento ha attirato l’attenzione su questi temi.