Brescia Giletti all’ex Museo Mille Miglia | verità e solidarietà
A Brescia, un evento ha coinvolto Giletti all’ex Museo Mille Miglia, con l’obiettivo di affrontare temi di verità e solidarietà. Durante l’incontro sono stati discussi i contenuti di un libro che svela i misteri di Palermo e i legami tra i segreti della magistratura e il territorio bresciano. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli autori, né su eventuali collegamenti specifici, ma l’evento ha attirato l’attenzione su questi temi.
? Punti chiave Chi sono gli autori del libro che svela i misteri di Palermo?. Come si collegano i segreti della magistratura al territorio bresciano?. Perché la cena benefica sostiene concretamente i ragazzi con disabilità?. Cosa accadrà nell'ex Museo Mille Miglia durante il confronto con Danesi?.? In Breve Evento il 27 maggio 2026 presso l'ex Museo Mille Miglia di Brescia.. Confronto tra Massimo Giletti ed Enrico Danesi sul libro Traditi con Antonio Ingroia.. Ricavato della cena destinato all'associazione Sportmid Aps per ragazzi con disabilità.. Incontro organizzato dall'Associazione Mosaika per sostenere il diritto allo sport locale.. Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 20, l’ex Museo Mille Miglia di Brescia ospiterà Massimo Giletti per una Charity Dinner organizzata dall’Associazione Mosaika. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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