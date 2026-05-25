Un docente dell’università di Brescia avrebbe fatto commenti sessisti alle studentesse. Il rettore ha dichiarato di essere “mortificato” e ha annunciato approfondimenti sulla vicenda. La notizia ha suscitato reazioni di disagio tra studenti e staff, che chiedono chiarimenti ufficiali. La direzione dell’ateneo ha promesso di verificare i fatti e adottare eventuali provvedimenti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda né sul contenuto delle frasi contestate.

Brescia, 25 maggio 2026 – “ Avvilimento” e “mortificazione ” per quanto emerso negli ultimi giorni. Con queste parole il rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli, è intervenuto sul caso delle segnalazioni presentate da alcuni studenti nei confronti di un docente universitario, in occasione della relazione sullo stato di avanzamento del piano strategico dell'Ateneo. Secondo quanto denunciato in due lettere anonime – scritte da un gruppo di studenti e studentesse attualmente in corso e da un gruppo di laureati e laureate – inviate ai vertici dell'università, il professore avrebbe mantenuto per anni atteggiamenti e linguaggi ritenuti sessisti e discriminatori durante le lezioni, contribuendo a creare un clima di forte disagio tra gli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, frasi sessiste del docente alle studentesse. Il rettore dell’Università: “Mortificati, faremo approfondimenti”

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