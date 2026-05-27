Il traffico sul corridoio del Brennero sarà interrotto sabato 30 maggio 2026, causando possibili disagi alla circolazione. La chiusura si verifica in vista del ponte del 2 giugno, con l’obiettivo di limitare le attività di transito in quella giornata. La decisione riguarda il blocco totale del traffico sulla strada e potrebbe comportare rallentamenti e congestioni nelle zone limitrofe durante il periodo di chiusura. Non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche di riapertura.

Il corridoio del Brennero chiude al traffico sabato 30 maggio 2026: possibili notevoli disagi alla circolazione in vista del ponte del 2 giugno. Le autorità austriache disporranno la chiusura dell’Asse in entrambe le direzioni dalle 9 alle 19 per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e dalle 11 alle 19 per tutti i veicoli. Il blocco – imposto a causa di una manifestazione autorizzata nel Tirolo – interesserà la A13 e la strada statale B182 a partire dal confine di Stato. Il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano ha emanato un’ordinanza con ampi divieti di circolazione in Alto Adige. L’Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili Volontari dell’Alto Adige è in costante contatto con la Centrale provinciale di emergenza e il Centro situazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brennero chiuso il 30 maggio, possibili disagi alla circolazione per il ponte del 2 giugno

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