Il 30 maggio, il Land Tirol ha deciso di bloccare l'accesso alle strade secondarie per i non residenti nella zona del Brennero. Le autorità hanno istituito punti di controllo lungo i principali varchi, dove verranno verificati i documenti per identificare i frontalieri autorizzati. La misura riguarda specifiche strade secondarie e mira a limitare il transito di persone provenienti da fuori regione in quella data.

? Punti chiave Quali strade secondarie saranno chiuse ai non residenti il 30 maggio?. Come verranno identificati i frontisti ai varchi di controllo?. Perché le autorità hanno vietato l'accesso ai centri abitati montani?. Come faranno le ambulanze a superare il blocco sulla A13?.? In Breve Kathrin Eberle coordina i controlli per proteggere i centri abitati di Innsbruck-Land.. Mezzi di soccorso e Croce Rossa con motociclisti garantiscono corridoi su A13.. Elicotteri di soccorso saranno attivi per emergenze mediche durante il 30 maggio.. Accesso alle strade secondarie limitato solo a residenti e lavoratori frontisti.. Il Land Tirol bloccherà le strade secondarie il 30 maggio per gestire la manifestazione prevista sull’autostrada del Brennero, limitando l’accesso ai soli residenti e frontisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero, 30 maggio: il Land Tirol blocca le strade secondarie

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