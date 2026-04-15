Il futuro di Bremer al centro di molte discussioni. La società sta valutando se cederlo o proporre un rinnovo del contratto in scadenza. Le opzioni sul tavolo includono una cessione a una squadra estera o un prolungamento dell’accordo attuale. La decisione dipenderà dalle trattative in corso e dalle strategie della dirigenza. Al momento, si attendono sviluppi che chiariscano quale strada verrà intrapresa.

di Angelo Ciarletta Bremer, tra la possibile cessione e il rinnovo del suo contratto. Vediamo tutti i possibili scenari per il futuro del difensore centrale. La Juve riflette sull’importanza imprescindibile di Gleison Bremer. Secondo l’analisi di Il Corriere dello Sport, i numeri confermano che il brasiliano cambia il volto della retroguardia: solo due sconfitte in 21 partite con lui in campo, contro le quattro cadute in appena 11 match senza il suo apporto. MERCATO JUVE LIVE Nonostante sia il comandante assoluto della difesa, il futuro del centrale resta incerto a causa di una clausola risolutoria fissata a 54 milioni di euro, valida fino al 10 agosto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer, tra cessione e rinnovo del contratto. Tutti i possibili scenari per il futuro del difensore brasiliano

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