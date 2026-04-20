Bremer celebra così la vittoria sul Bologna | il messaggio del difensore brasiliano accende i tifosi della Juventus – FOTO

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente vittoria casalinga contro il Bologna, il difensore brasiliano ha condiviso un messaggio di festeggiamento sui social. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha evidenziato la prestazione difensiva della squadra e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La foto pubblicata mostra il difensore mentre esulta, coinvolgendo i tifosi della squadra. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i supporter, che hanno commentato positivamente il post.

di Luca Fioretti Bremer esulta sui social: il difensore brasiliano esalta l’ultima netta vittoria casalinga e la tenuta difensiva attraverso il proprio profilo Instagram. Il trionfo conquistato ieri ha lasciato  grandissimo entusiasmo  in tutto l’ambiente  Juventus. La sfida contro il  Bologna si è conclusa con il rassicurante punteggio di  2-0, premiando l’ottimo approccio tattico mostrato sul  campo. I padroni di casa hanno dominato nei  90  minuti, gestendo le fasi cruciali con  estrema maturità  e arginando le sortite avversarie con  assoluta precisione. Tra i protagonisti di questa prestazione spicca senza dubbio  Gleison Bremer. Il difensore ha garantito  totale solidità  al pacchetto arretrato, contribuendo in maniera  fortemente decisiva  a mantenere la rete inviolata e a regalare una gioia al pubblico presente sugli spalti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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