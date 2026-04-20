Bremer celebra così la vittoria sul Bologna | il messaggio del difensore brasiliano accende i tifosi della Juventus – FOTO

Dopo la recente vittoria casalinga contro il Bologna, il difensore brasiliano ha condiviso un messaggio di festeggiamento sui social. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha evidenziato la prestazione difensiva della squadra e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La foto pubblicata mostra il difensore mentre esulta, coinvolgendo i tifosi della squadra. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i supporter, che hanno commentato positivamente il post.

di Luca Fioretti Bremer esulta sui social: il difensore brasiliano esalta l’ultima netta vittoria casalinga e la tenuta difensiva attraverso il proprio profilo Instagram. Il trionfo conquistato ieri ha lasciato grandissimo entusiasmo in tutto l’ambiente Juventus. La sfida contro il Bologna si è conclusa con il rassicurante punteggio di 2-0, premiando l’ottimo approccio tattico mostrato sul campo. I padroni di casa hanno dominato nei 90 minuti, gestendo le fasi cruciali con estrema maturità e arginando le sortite avversarie con assoluta precisione. Tra i protagonisti di questa prestazione spicca senza dubbio Gleison Bremer. Il difensore ha garantito totale solidità al pacchetto arretrato, contribuendo in maniera fortemente decisiva a mantenere la rete inviolata e a regalare una gioia al pubblico presente sugli spalti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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