Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si svolgerà al circuito del Mugello dal 30 maggio al 1 giugno. La gara segue il weekend in Spagna a Barcellona e si svolgerà con sessioni di prove libere e qualifiche, con la gara principale prevista per domenica. La copertura televisiva sarà trasmessa sui principali canali sportivi, con orari ancora da definire. La manifestazione si svolgerà su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le alte velocità.

Bologna, 26 maggio 2026 – Archiviato il pazzo, e rischioso, weekend in Spagna a Barcellona, una Moto gp acciaccata riparte dal Mugello, dove da venerdì a domenica si terrà il gran premio d’Italia. Fuori Alex Marquez e Johann Zarco per le cadute in Catalogna, mentre il fratello Marc è nella entry list e proverà a correre dopo l’operazione alla spalla. Si arriva dal trionfo, dopo tre partenze, di Fabio Di Giannantonio, in un gp che ha premiato anche Pecco Bagnaia, a podio, e soprattutto Marco Bezzecchi, che non ha mai trovato feeling a Barcellona ma le cadute davanti a lui lo hanno fatto andare in fuga mondiale con 15 punti di vantaggio su Jorge Martin, steso da Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Mugello 2026, ecco il gran premio d’Italia: circuito e orari tv

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