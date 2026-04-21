Francesco D’Anna nominato Docente dell’Anno negli Stati Uniti | a New York il professore italiano viene premiato per il suo impegno nelle discipline STEM e l’inclusione scolastica
Il prossimo primo maggio la Association of Italian American Educators assegnerà l'ambito premio di "Docente dell’Anno" al professor Francesco D’Anna. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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