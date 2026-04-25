Il rettore dell'Università degli Studi Link è stato premiato a New York dalla Niaf, un'organizzazione dedicata alla cultura e alle relazioni tra Italia e Stati Uniti. La cerimonia si è svolta in data recente e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e accademici. La premiazione riconosce il contributo del rettore nel campo dell'istruzione e delle relazioni internazionali.

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il magnifico rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione del suo volume “The American Club - La fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell'Occidente”, dedicato alle università statunitensi e uscito da poche settimana in libreria per Paesi Edizioni. Lo rende noto la stessa Università degli Studi Link sottolineando che Giusti ha incontrato il console generale italiano a New York, Giuseppe Pastorelli, e il direttore dell'Istituto di Cultura Italiano a New York, Claudio Pagliara, per presentare il volume, le attività e i corsi dell'Università Link e programmare future collaborazioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf

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