di Lorenzo Mantiglioni ROMA Si tratta, ma la pistola resta sul tavolo. Mentre il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohammad Bagher Ghalibaf, parla di progressi nei colloqui in Qatar sul possibile sblocco dei fondi congelati, gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell’Iran un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni posamine nell’area di Bandar Abbas. Per il Comando centrale americano si è trattato di raid di "autodifesa", condotti per proteggere le truppe. Per Teheran, invece, è una "flagrante violazione" del cessate il fuoco, che non resterà "senza risposta". Non è chiaro, almeno per ora, quale impatto avranno gli attacchi sui negoziati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Botta e risposta. Khamenei: "America grande Satana". Rubio: lo Stretto

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Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: Medio Oriente in fiamme - Agorà 02/03/2026

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