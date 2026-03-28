Ucraina duro botta e risposta tra Kallas e Rubio Il segretario di Stato Usa | Pensate di fare meglio? Fate pure

Durante il vertice dei ministri del G7, si è verificato uno scontro verbale tra l’Alto rappresentante dell’Unione Europea e il segretario di Stato statunitense. Kaja Kallas e Marco Rubio hanno avuto un confronto acceso, secondo quanto riportato dal sito Axios. Il segretario di Stato americano ha poi invitato a proporre soluzioni alternative, affermando: “Pensate di fare meglio? Fate pure”.

Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, riporta il sito di news Usa Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino. “Dopo un anno la Russia non si è mossa. Quando finirà la sua pazienza?”, ha chiesto Kallas. “Stiamo facendo del nostro meglio. Se pensate di poter fare di meglio, fate pure. Noi ci faremo da parte”, la spazientita risposta di Rubio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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