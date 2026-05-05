Alla vigilia della visita in Vaticano del Segretario di Stato, Marco Rubio, il presidente americano Donald Trump ha nuovamente commentato con toni critici sul Papa Leone XIV. Rubio, che arriverà in Italia giovedì, ha affermato che ci sono molti argomenti di cui discutere con il Pontefice durante la visita. La conversazione tra le parti si inserisce in un contesto di continui scambi di dichiarazioni pubbliche tra Trump e il Papa.

Alla vigilia della visita in Vaticano del Segretario di Stato, Marco Rubio, in programma giovedì il presidente americano Donald Trump è tornato a usare parole aspre sul suo connazionale Papa Leone XIV. "Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha affermato il tycoon che ha contestato nuovamente al Santo Padre la sua posizione nei confronti di Teheran, a suo dire troppo morbida. "Preferisce parlare del fatto che per l'Iran vada bene avere un'arma nucleare, e non credo che sia una cosa positiva", ha dichiarato il presidente americano, che già a metà aprile aveva criticato aspramente Prevost definendolo "debole e pessimo in politica estera".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump-Leone, altro botta e risposta. Rubio: "Con il Papa molte cose di cui parlare"

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