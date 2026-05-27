Bosco della speranza al campus agroalimentare la cerimonia
Nel Bosco della Speranza del Campus Agroalimentare si è tenuta una cerimonia annuale dedicata alla memoria degli studenti scomparsi prematuramente. Durante l’evento, sono state posate delle targhe commemorative e sono stati letti i nomi di chi non è più tra gli studenti. La cerimonia si svolge ogni anno per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno condiviso l’esperienza scolastica. La partecipazione è stata numerosa, con presenti insegnanti e famiglie.
Nel Bosco della Speranza del Campus Agroalimentare “G. Raineri – G. Marcora” si è svolta la toccante cerimonia che ogni anno si ripete per celebrare il legame della scuola con gli studenti scomparsi prematuramente, ma sempre presenti nella mente e nel cuore di coloro che ne custodiscono e ne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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