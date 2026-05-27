Bosco della speranza al campus agroalimentare la cerimonia

Notizia in breve

Nel Bosco della Speranza del Campus Agroalimentare si è tenuta una cerimonia annuale dedicata alla memoria degli studenti scomparsi prematuramente. Durante l’evento, sono state posate delle targhe commemorative e sono stati letti i nomi di chi non è più tra gli studenti. La cerimonia si svolge ogni anno per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno condiviso l’esperienza scolastica. La partecipazione è stata numerosa, con presenti insegnanti e famiglie.