Tre ispettori si sono recati al Tribunale dell'Aquila per esaminare un caso riguardante una famiglia che vive nel bosco. Il ministro La Russa ha commentato affermando che i giudici inventano il

Nel frattempo i legali della difesa hanno dichiarato di aver deposto il ricorso contro il provvedimento che ha disposto l’allontanamento dei minori, affermando che ad oggi non ci sono più motivazioni valide che lo legittimano Tre ispettori inviati dal ministro della Giustizia Nordio sono giun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, 3 ispettori al Tribunale dell'Aquila per esaminare il caso, La Russa: "I giudici inventano 'reato di speranza'"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'AquilaLa decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i...

Famiglia nel bosco, Garante: “Situazione sproporzionata nel suo esito”. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’AquilaIl caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi...

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco 3 ispettori al...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, cosa succede dopo l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli; Famiglia nel bosco: uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madre; La situazione attuale della famiglia nel bosco, tutte le domande: quando mamma Catherine potrà rivedere i figli? Potrebbero essere affidati al padre?.

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net

Famiglia del bosco, il ricorso contro l’allontanamento della madre: «Accolte vaccinazioni, istruzione e nuova casa»Intanto, i genitori dei tre bambini sono stati invitati a incontrate il presidente del Senato Ignazio La Russa: l’appuntamento è per mercoledì 25 marzo ... vanityfair.it

David safier la mia famiglia e altri orrori Sperling - facebook.com facebook

Roma, El Aynaoui vittima di una rapina in casa insieme alla famiglia #SkySport #Roma #ElAynaoui x.com