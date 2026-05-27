Borse di studio costituzioni e concerto | così Bellano celebra gli 80 della Repubblica

Martedì 2 giugno 2026, Bellano festeggerà la Festa della Repubblica con una serata dedicata agli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La celebrazione prevede la consegna di borse di studio, la presentazione di una costituzione e un concerto. L’evento ricorda il referendum del 1946, che portò alla nascita della Repubblica. La serata si svolgerà in diverse location del paese e coinvolgerà varie associazioni locali.

Martedì 2 giugno 2026 Bellano celebrerà la Festa della Repubblica Italiana con una serata speciale dedicata agli 80 anni di Repubblica, ricorrenza che segna l’anniversario del referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 al Palasole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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