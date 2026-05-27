Borsa Milano | scende il Ftse Mib pesano petrolio e tecnologia

La Borsa di Milano chiude in ribasso, con il Ftse Mib in calo. Le azioni di Saipem ed Eni diminuiscono di valore, influenzate dalla flessione del prezzo del petrolio Brent. La volatilità delle azioni di un'azienda tecnologica, con grande capitalizzazione, ha contribuito alla perdita di terreno del settore tech. Il calo del Brent e le oscillazioni di questa società hanno avuto effetti diretti sul mercato azionario.

? Punti chiave Perché il calo di Saipem ed Eni è legato al Brent?. Come influisce la volatilità di STM sul comparto tecnologico?. Quali titoli del lusso stanno salvando Piazza Affari oggi?. Perché il rendimento del BTP è salito a 3,71%?.? In Breve Saipem cala 5,12%, Tenaris -4,54% ed Eni -3,34% per il ribasso del Brent.. Stm perde il 4% mentre Avio sale del 5,64% e Moncler del 4,77%.. Btp decennale sale al 3,71% con spread a 72,3 punti dai Bund tedeschi.. Stellantis avanza del 3,65% e Ferragamo cresce del 5,47% nonostante il calo indice..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione al 1,2% di dicembre 2025 riflette la pressione sui prezzi energetici che pesano sui mercati finanziari italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Piazza Affari 1,3% | Il petrolio a 110 e i BTP che non tremano

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