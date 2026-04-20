Borsa il Ftse Mib scende | pesano i dividendi e il calo delle banche

Lunedì 20 aprile, il mercato azionario italiano ha chiuso con una perdita dello 0,76%, portando il valore complessivo del Ftse Mib a circa 48.000 punti. La sessione è stata influenzata principalmente dal calo delle azioni bancarie e dai dividendi distribuiti, che hanno contribuito a una diminuzione generale delle quotazioni. La giornata si è conclusa senza variazioni significative sui principali titoli del listino.

Il mercato azionario italiano ha registrato una flessione del 1,36% nella sessione di lunedì 20 aprile, con il Ftse Mib che si è assestato a quota 48.207 punti. A pesare sulla chiusura di Piazza Affari è stata la distribuzione dei dividendi da parte di otto grandi società, un movimento tecnico che ha causato un calo dello 0,77% dell'indice principale. L'impatto dei dividendi e le dinamiche dei singoli titoli La pressione sui listini è stata guidata principalmente dai comparti bancario e industri .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa, il Ftse Mib scende: pesano i dividendi e il calo delle banche Notizie correlate Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%Seduta di qualche frazione negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,17% a 47. Borsa Milano in pausa: cala il Ftse Mib, ma schizzano i prezzi del gasIl mercato azionario milanese ha chiuso la sessione di lunedì 13 aprile 2026 con una flessione contenuta, registrando un calo dello 0,17% del Ftse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Piazza Affari, stacco cedole per otto blue chip. Spiccano i titoli finanziari; Piazza Affari chiude in forte rialzo. FTSEMib +1,75%; Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%. Borsa Italiana bastonata dai dividendi. Le società che staccano le cedole oggiGiornata negativa per il Ftse Mib di Piazza Affari, anche se lo stacco delle cedole non è l'unico motivo. Ma perché le azioni scendono con stacco dividendi? money.it Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/04/2026Chiusura del 17 aprile Seduta decisamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo dell'1,75%. teleborsa.it Il Sole 24 ORE. . Un avvio di settimana in rosso per le Borse europee, che restano appese all’incertezza dei colloqui fra Stati Uniti e Iran e al caos nello Stretto di Hormuz. Dopo i record di venerdì scorso, a Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1, facebook Tutti i dettagli del primo stacco cedole dell'anno. Staccano la cedola anche 8 società del FTSE MIB x.com