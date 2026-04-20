Borsa il Ftse Mib scende | pesano i dividendi e il calo delle banche

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile, il mercato azionario italiano ha chiuso con una perdita dello 0,76%, portando il valore complessivo del Ftse Mib a circa 48.000 punti. La sessione è stata influenzata principalmente dal calo delle azioni bancarie e dai dividendi distribuiti, che hanno contribuito a una diminuzione generale delle quotazioni. La giornata si è conclusa senza variazioni significative sui principali titoli del listino.

Il mercato azionario italiano ha registrato una flessione del 1,36% nella sessione di lunedì 20 aprile, con il Ftse Mib che si è assestato a quota 48.207 punti. A pesare sulla chiusura di Piazza Affari è stata la distribuzione dei dividendi da parte di otto grandi società, un movimento tecnico che ha causato un calo dello 0,77% dell'indice principale. L'impatto dei dividendi e le dinamiche dei singoli titoli La pressione sui listini è stata guidata principalmente dai comparti bancario e industri .🔗 Leggi su Ameve.eu

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