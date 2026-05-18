Borsa Milano | il Ftse Mib scende dell’1,95% per lo stacco cedole

Oggi la Borsa di Milano ha registrato un calo del 1,95% del suo indice principale, il Ftse Mib, a causa dello stacco delle cedole. La diminuzione è legata alle operazioni contabili legate agli stacchi, che hanno inciso sui prezzi delle azioni. Alcuni titoli hanno mostrato una maggiore resistenza alla pressione degli stacchi di cedola, mantenendo valori più stabili rispetto ad altri. La giornata si è concentrata sull’effetto delle operazioni di distribuzione dei dividendi sulla variazione dei corsi azionari.

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? Punti chiave Perché il calo del Ftse Mib è legato alla meccanica contabile?. Quali titoli hanno resistito alla pressione degli stacchi cedola?. Come influirà la distribuzione dei dividendi sui portafogli degli investitori?. Chi sono i titoli che mostreranno il recupero post-stacco?.? In Breve Stacco cedole di 23 società incide per l'1,5% sul mercato milanese.. Saipem sale del 2,97% e Eni cresce dell'1,1% nonostante la pressione.. Ferrari perde il 2,5% mentre Stellantis registra un calo dell'1,95%.. Lottomatica e Diasorin flettono entrambe dell'1,85% nella sessione del 18 maggio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Milano: il Ftse Mib scende dell’1,95% per lo stacco cedole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Borse 2026: Perché i Mercati non Crollano Focus su NEXI, STELLANTIS e DIASORIN Sullo stesso argomento Dividendi Piazza Affari, maxi stacco cedole per 22 società del Ftse Mib in arrivoSul fronte dei dividendi, va crescendo l’attesa a Piazza Affari per quella che si preannuncia come una delle giornate più importanti dell’anno. Borsa, il FTSE MIB scende dell’1,87%: l’incertezza Trump-Xi pesa? Punti chiave Perché il vertice Trump-Xi ha scatenato il panico sui mercati? Come influirà l'aumento del debito italiano sulla stabilità... Borsa: Milano si conferma debole, stacco cedole pesa per l'1,5%. Indice Ftse Mib in calo dell'1,95%, tra i dividendi quelli di Intesa ed Eni #ANSA x.com Borsa: Milano in rosso con stacco cedole, il greggio spinge EniProsegue in rosso la seduta di Piazza Affari nel giorno dello stacco delle cedole di 23 società, che pesa complessivamente per l'1,5% sull'indice Ftse Mib. Quest'ultimo cede l'1,67% dopo 3 ore di scam ... quotidiano.net Borsa Milano: Ftse Mib a -2,08% per maxi stacco dividendiLa Borsa di Milano ha inaugurato la seduta di lunedì 18 maggio 2026 con un marcato segno negativo, registrando una flessione significativa del 2,08%. L'indice principale, il Ftse Mib, si è attestato a ... it.blastingnews.com