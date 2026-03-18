Più irregolari più sfruttamento Borgo Mezzanone non si supera con nuovi ghetti

Borgo Mezzanone è un quartiere noto per le condizioni di vita difficili e il lavoro precario degli immigrati che vi risiedono. Qui si concentrano situazioni di sfruttamento e carenze nei servizi di base, come abitazioni e trasporti. Il luogo rappresenta una delle aree più critiche dell’agricoltura italiana, dove le irregolarità e le vulnerabilità sono evidenti. La presenza di documenti fragili e il lavoro povero sono caratteristiche radicate di questa realtà.

di Yvan Sagnet e Simona Moscarelli Borgo Mezzanone non è solo un luogo di degrado. È il punto in cui si concentrano alcune delle contraddizioni più dure dell’agricoltura italiana: lavoro povero, documenti fragili, case introvabili, trasporti insufficienti, sfruttamento. Attorno all’ex CARA, e soprattutto lungo la pista, si è formata negli anni una realtà molto più ampia di un semplice centro per richiedenti asilo. Oggi lì vivono lavoratori agricoli, richiedenti asilo, ex richiedenti, persone con permessi precari e persone senza permesso. La condizione materiale è sotto gli occhi di tutti: baracche, rifugi di fortuna, servizi carenti, rifiuti, collegamenti difficili, isolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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