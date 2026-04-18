Borgo diVino | 25 tappe tra vino e borghi per scoprire l’Italia

Il tour enogastronomico Borgo diVino inizia oggi, sabato 18 aprile 2026, con la prima tappa nella località di Egna-Neumarkt, in Alto Adige. L’evento prevede un percorso di 25 tappe attraverso diversi borghi italiani, con l’obiettivo di mettere in risalto le tradizioni locali legate al vino e alla gastronomia. La manifestazione coinvolge produttori, operatori del settore e visitatori interessati a scoprire le eccellenze delle diverse regioni.

Il tour enogastronomico Borgo diVino in tour riparte oggi, sabato 18 aprile 2026, con la prima tappa fissata nella località di Egna-Neumarkt, in Alto Adige. L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia e gestita da Valica Spa, si estenderà fino a metà novembre a Subiaco, toccando complessivamente 25 diverse località attraverso un percorso che attraversa l’intera penisola. L’evento ha già dimostrato una capacità di mobilitazione notevole nelle edizioni precedenti. Se guardiamo ai risultati del 2025, il progetto ha registrato la presenza di oltre 60mila visitatori. Tuttavia, il successo su scala più ampia è evidente nei numeri dell’anno scorso, quando la manifestazione ha coinvolto ben 800 cantine, attirando un pubblico che ha superato il mezzo milione di presenze totali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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