Borgo diVino in tour Vino cibo e musica si incontrano a San Giorgio di Valpolicella

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, il borgo di San Giorgio di Valpolicella ospiterà il quinto evento di Borgo diVino in tour, una manifestazione dedicata alle eccellenze del vino. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e prevede incontri con produttori, degustazioni e musica dal vivo. La manifestazione si svolge nel centro storico del borgo, attirando appassionati e visitatori interessati alle tradizioni enogastronomiche locali.

Il fine settimana del 16 e 17 maggio San Giorgio di Valpolicella ospiterà per il quinto anno consecutivo Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Una due-giorni di degustazioni con centinaia di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Borgo diVino: 25 tappe tra vino e borghi per scoprire l’ItaliaIl tour enogastronomico Borgo diVino in tour riparte oggi, sabato 18 aprile 2026, con la prima tappa fissata nella località di Egna-Neumarkt, in Alto... ByByke Valpolicella 2026: vino, natura e cicloturismo tra le colline veronesi ValpolicellaTorna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio... Contenuti utili per approfondire Borgo diVino in tour 2025: sei mesi di weekend enogastronomici in Italia ed Europa. Ecco le 22 tappeLa quinta edizione di Borgo diVino in tour torna con una novità: non solo un week end in uno dei Borghi più belli d’Italia per ciascuna regione italiana ma anche due appuntamenti in ‘terra straniera’, ... quotidiano.net Borgo DiVino in Tour a Borgo Santa CaterinaLocation prestigiosa per un evento imperdibile: la sesta tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica dedicata ai migliori vini italiani, si fonderà con l’arte e l’eleganza dell’Accademia Carrara ... bergamonews.it