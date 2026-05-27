Boom di presenze per Feel Venice 2026 | +43% rispetto alla precedente edizione

Sabato 23 maggio, al Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi, Feel Venice 2026 ha attirato 1000 visitatori, con un aumento del 43% rispetto all’anno scorso.

Feel Venice 2026 ha registrato 1000 presenze nella giornata di sabato 23 maggio al Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi, segnando un incremento del 43% rispetto all’edizione precedente. La manifestazione, organizzata dal Consorzio Vini Venezia e giunta alla nona edizione, è nata per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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