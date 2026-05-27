Boom di presenze per Feel Venice 2026 | +43% rispetto alla precedente edizione

Da veneziatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio, al Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi, Feel Venice 2026 ha attirato 1000 visitatori, con un aumento del 43% rispetto all’anno scorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Feel Venice 2026 ha registrato 1000 presenze nella giornata di sabato 23 maggio al Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi, segnando un incremento del 43% rispetto all’edizione precedente. La manifestazione, organizzata dal Consorzio Vini Venezia e giunta alla nona edizione, è nata per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Boom di presenze per la 2° edizione de "La Caccia alle Uova" a Matierno, tra giochi, messaggi di pace e musicaSabato mattina il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno ha accolto un grande numero di partecipanti per la seconda edizione de \

Serie C, boom di spettatori: +8% rispetto alla scorsa stagioneLa regular season della Serie C Sky Wifi ha registrato un aumento del 8% degli spettatori rispetto alla stagione precedente, portando il totale delle...

Temi più discussi: Un weekend storico per il Freestyle azzurro: boom di presenze tra lo Skate Cross a Sezzadio e il raduno di Costabissara; Boom di presenze per il Giro d’Italia, ma anche l’estate si preannuncia in crescita; Boom di presenze per Feel Venice 2026: +43% rispetto alla precedente edizione; Il boom del turismo a Roma non si ferma: i turisti aumentano anche dopo il Giubileo.

boom di boom di presenze perNotte dei musei, boom di presenze (in abiti storici) a Porto Recanati: il Castello Svevo diventa un teatroPORTO RECANATI Il Castello Svevo di Porto Recanati trasformato in uno spazio vivo, attraversato da storie e personaggi. La notte europea dei Musei 2026 ha confermato la forza di un ... corriereadriatico.it

boom di boom di presenze perBoom di presenze per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSIQuasi 4.500 i visitatori nelle dimore della Campania Riceviamo e pubblichiamo. Si è conclusa con un bilancio campano estremamente positivo la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa dall ... expartibus.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web