Sabato mattina il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno ha accolto un grande numero di partecipanti per la seconda edizione de

L'iniziativa è stata organizzata dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente e dalle associazioni Musikattiva e Incantastarie, nell’ambito del Piano sociale di zona Ambito Salerno 5 Sfide e giochi a tema pace e legalità, dunque, hanno visto impegnati i bambini a trovare e raccogliere le uova decorate, contendendosi gustosi premi. Per finire, un ricco buffet, offerto con il contributo delle realtà sociali e delle mamme dei bambini del quartiere. Un vero successo. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Boom di presenze per la 2° edizione de "La Caccia alle Uova" a Matierno, tra giochi, messaggi di pace e musica

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