La regular season della Serie C Sky Wifi ha registrato un aumento del 8% degli spettatori rispetto alla stagione precedente, portando il totale delle presenze negli stadi a oltre 3 milioni. Questo risultato rappresenta un nuovo record per la categoria, con un incremento di pubblico che segna un momento di crescita significativa rispetto agli anni passati. I dati evidenziano una partecipazione costante e crescente di tifosi nelle partite di campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La regular season della Serie C Sky Wifi ha fatto segnare un nuovo boom di spettatori: per la prima volta è stata superata la soglia dei 3 milioni di presenze negli stadi di Serie C. Rispetto a due stagioni fa, un milione di persone in più segue la Serie C dal vivo sul 2023 (+40%), 200mila unità (+8%) rispetto al campionato 2024-25. I dati – in costante crescita nell’ultimo triennio – testimoniano l’evoluzione della Serie C, sempre più visibile e appetibile, con il miglioramento della proposta televisiva che è stata capace di attrarre ulteriori spettatori (50 milioni reach totale su Sky e NOW, quasi 18milioni i contatti nelle gare Rai).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie C, boom di spettatori: +8% rispetto alla scorsa stagione

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