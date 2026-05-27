bonus edilizi cosa resta nel 2026

Dal 2026, i bonus edilizi continueranno a finanziare interventi sulla casa, ma in modo più limitato rispetto al Superbonus. La stagione degli incentivi più generosi si è chiusa, e ora le agevolazioni riguardano solo alcune tipologie di lavori e soggetti specifici. La nuova normativa ridimensiona le possibilità di accesso e restringe i benefici a determinati interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico.

Archiviata la stagione del Superbonus, la casa resta al centro degli incentivi ma con un perimetro molto più selettivo. Nel 2026 ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus continuano a garantire una detrazione in dieci anni: 50% per l’abitazione principale, 36% per gli altri immobili. Dal 2027 il decalage porterà le aliquote al 36% per la prima casa e al 30% negli altri casi. La logica cambia: non più maxi-sconti generalizzati, ma aiuti ordinari, da programmare con attenzione. Restano il Bonus mobili al 50%, con tetto a 5mila euro, e il limite di 96mila euro per molte opere di recupero edilizio. Si chiude invece la stagione del Bonus barriere architettoniche al 75%, fermo alle spese sostenute entro il 2025, mentre il Superbonus sopravvive solo in ambiti residuali legati alla ricostruzione post-sisma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bonus edilizi 2026: cosa cambia

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