Bonus casa 2026 cosa resta degli incentivi

Nel 2026, gli incentivi per la casa si trovano in una fase di consolidamento dopo diversi anni di agevolazioni straordinarie. Le misure principali sono state ridotte nelle aliquote, ma sono diventate più stabili, con l’obiettivo di sostenere gli interventi di ristrutturazione e miglioramento senza le fluttuazioni di un tempo. La nuova configurazione mira a garantire un quadro più semplice e meno soggetto a variazioni improvvise.

Nel 2026 i bonus casa entrano in una fase di stabilizzazione dopo anni di incentivi straordinari. Il quadro si semplifica attorno a poche misure principali, con aliquote ridotte ma più stabili, pensate per accompagnare gli interventi senza gli eccessi del passato. Il perno resta il bonus ristrutturazione, confermato con una detrazione del 50% per le abitazioni principali e del 36% per le seconde case, su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. L’agevolazione copre interventi di manutenzione straordinaria, restauro e recupero edilizio, ed è ripartita in dieci anni. Accanto a questo resta operativo anche l’Ecobonus,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bonus casa 2026, cosa resta degli incentivi Incentivi auto: cosa resta nel 2026 dopo la fine dell ecobonus?Nel 2026 non sono previsti incentivi statali per l’acquisto di auto nuove come i vecchi ecobonus: il fondo automotive è destinato a retrofit,... Bonus e incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio: il convegno degli architettiAl centro del dibattito ci saranno gli incentivi, rilanciati per il 2026 dalle leggi finanziarie di Stato e Regione, che stimolano i cittadini a... BONUS CASA 2026: COSA CAMBIA