Nel 2026, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie rimangono attive, ma con limiti e condizioni aggiornate. Le seconde case continuano a beneficiare di alcune agevolazioni, anche se con restrizioni rispetto agli anni passati. Il settore dell’edilizia sta attraversando un periodo di cambiamenti, segnato dalla riduzione delle agevolazioni precedenti e da nuove normative che regolano gli interventi di manutenzione e efficientamento energetico.

Il settore dell'edilizia sta vivendo una fase di profondo riassetto. Dopo l'epoca dei super-incentivi che hanno caratterizzato gli anni passati, il 2026 si presenta come un anno di transizione per chiunque intenda avviare lavori di manutenzione o efficientamento energetico nel territorio sipontino. Con la progressiva applicazione della Direttiva Europea "Case Green", le agevolazioni si stanno spostando sempre più verso la sostenibilità, ma con regole d'ingaggio molto diverse rispetto al passato. Per i proprietari di immobili, è fondamentale capire quali detrazioni sono ancora fruibili e, soprattutto, quali scadenze monitorare per non perdere il diritto ai rimborsi fiscali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus casa 2026: cosa resta attivo per le ristrutturazioni e le novità per le “seconde case”

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