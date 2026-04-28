Bonus centri estivi 2026 | scatta il bando per le famiglie del Sud Est

È stato pubblicato il bando per il bonus centri estivi 2026 destinato alle famiglie del Distretto Sud Est. La domanda potrà essere presentata dal 27 aprile al 29 maggio, secondo le indicazioni ufficiali. Il sostegno è rivolto alle famiglie che desiderano iscrivere i figli ai centri estivi nella zona. Le modalità di presentazione e i requisiti sono stati comunicati attraverso il sito ufficiale dell’ente competente.

? Cosa sapere Bando centri estivi 2026 per famiglie del Distretto Sud Est dal 27 aprile al 29 maggio.. Contributi fino a 300 euro per figlio con limite ISEE 26.000 euro per i residenti.. Le famiglie residenti nel Distretto Sud Est e nell’Unione Pedemontana Parmense possono presentare le domande per i contributi relativi ai centri estivi 2026 a partire da lunedì 27 aprile, con una scadenza fissata per le ore 12 di venerdì 29 maggio. L’iniziativa, che mira a ridurre l’impatto economico delle rette per la frequenza dei servizi estivi accreditati, è stata strutturata attraverso il Progetto per la conciliazione vita-lavoro. La gestione operativa del bando spetta a Pedemontana Sociale, azienda che coordina i Servizi alla persona per i comuni aderenti in qualità di componente del distretto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus centri estivi 2026: scatta il bando per le famiglie del Sud Est Notizie correlate Leggi anche: Estate 2026, scatta il bando per i centri estivi: ecco come ottenere i contributi Contenuti di approfondimento Si parla di: Centri estivi 2026: aperto il bando per i bonus rette. Guida ai centri estivi del Sud Est Milano: cinque esperienze uniche per l’estate dei tuoi figliUna selezione della redazione tra le migliori proposte del territorio, tra sport, arte e natura, per tutti i gusti e senza classifiche. Un inserto speciale dedicato alle famiglie, in uscita con 7giorn ... 7giorni.info Iscrizione centri estivi 2026 | Via libera alle domande, ma restano problemiIscrizione centri estivi 2026 ricca di richieste, a tal punto da aver problemi ad accogliere tutti. Ecco in quali città è già via libera alle domande ... ilsussidiario.net