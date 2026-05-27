Bonus centri estivi 2026 al via il Fondo nazionale | quando si può chiedere il contributo

Con la fine dell’anno scolastico, il governo ha aperto le domande per il Bonus centri estivi 2026, un contributo destinato alle famiglie per coprire le spese dei servizi estivi per i figli. Il Fondo nazionale è stato attivato e le famiglie potranno presentare domanda a partire da una data ancora da comunicare. La misura mira ad agevolare la conciliazione tra impegni lavorativi e cura dei figli durante i mesi estivi.

Con la fine dell’anno scolastico, per milioni di famiglie italiane si riapre il delicato tema della conciliazione vita-lavoro. La soluzione più immediata è rappresentata dai centri ricreativi, ma i costi per le rette settimanali possono incidere pesantemente sul bilancio domestico. Fortunatamente, per l’anno in corso, il panorama delle agevolazioni è più solido rispetto al passato: il bonus centri estivi 2026 si articola infatti su tre pilastri principali (nazionale, locale e aziendale), offrendo diverse opportunità di risparmio. Vediamo come è possibile massimizzare i contributi, partendo dai 60 milioni stanziati dal Governo per i Comuni e le detrazioni fiscali previste nel Modello 730. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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