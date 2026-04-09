CUPRA Raval l’elettrica urbana con carattere Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO

A partire dall’estate, sarà disponibile sul mercato il nuovo modello di auto elettrica dedicato alla mobilità urbana. La vettura presenta un design compatto e moderno, con dotazioni tecnologiche avanzate pensate per l’uso cittadino. Le immagini mostrano dettagli del veicolo, che si distingue per la carrozzeria e gli interni. La presentazione ufficiale è prevista prima della stagione estiva, con alcune foto che evidenziano gli aspetti estetici e funzionali del veicolo.

‹ › 1 7 cupra raval. ‹ › 2 7 cupra raval. ‹ › 3 7 cupra raval. ‹ › 4 7 cupra raval. ‹ › 5 7 cupra raval. ‹ › 6 7 cupra raval. ‹ › 7 7 cupra raval. La nuova CUPRA Raval prova a scardinare l’idea, fin troppo diffusa, che le elettriche debbano essere razionali, silenziose e – soprattutto – poco coinvolgenti. Un’auto dal carattere forte che non può piacere a tutti ma, appunto, solo a chi ha carattere e voglia di distinguersi. Nata sulla piattaforma MEB+ del gruppo Volkswagen, le proporzioni sono quelle di una hatchback urbana (lunga 4,04 metri, larga 1,78 e alta 1,52). La Raval però si distacca nettamente dalle “cugine” per carattere e impostazione: qui il focus non è solo sull’efficienza, ma su un’esperienza di guida dichiaratamente emozionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - CUPRA Raval, l’elettrica urbana con carattere. Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO Cupra a Milano: la Raval elettrica ridefinisce il design nel 2026Il marchio spagnolo CUPRA ha scelto Milano come palcoscenico per il lancio del suo nuovo manifesto culturale, intitolato Beyond The Known. Cupra Born: l'elettrica di carattere si rinnovaInizierà nel secondo trimestre del 2026, con il lancio sul mercato previsto per l’estate, la produzione della nuova Cupra Born. Temi più discussi: Nuova CUPRA Raval: il 9 aprile debutta la nuova elettrica urbana; CUPRA Raval, debutto europeo in 12 città per la compatta EV; Cupra Raval: nuova city car elettrica, debutto il 9 aprile; La nuova CUPRA Raval debutterà il 9 aprile. CUPRA Raval, debutto europeo in 12 città per la compatta EVCUPRA svela la nuova Raval con un lancio simultaneo in 12 città europee: una mossa che unisce auto elettrica, musica e identità urbana. La notizia vera ... affaritaliani.it CUPRA Raval, anteprima internazionale: il futuro urbano passa da BarcellonaPrimo contatto con la CUPRA Raval a Barcellona: design, prestazioni e anima sportiva della nuova elettrica compatta ... milanosportiva.com Si esibiranno. per il lancio della nuova Cupra Raval, Mahmood a Milano, Nathy Peluso a Barcellona, a Madrid Guitarrica Delafuente, a Berlino Kim Petras ecc. I dettagli degli eventi -location ecc- per ora sono segreti #mahmood #raval x.com LA STRADA TI ASPETTA. Questo è l’inizio di una nuova era. Emozione alla guida, design audace e prestazioni straordinarie. Preparati ad assistere in prima fila alla rivoluzione dell’auto elttrica Nuova CUPRA RAVAL. - facebook.com facebook