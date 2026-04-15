Genesis debutta in Italia presentando due SUV elettrici con caratteristiche differenti ma entrambi orientati al segmento premium. La prima tappa della Genesis European Golf Cup si svolge al Golf Club della Montecchia, situato vicino a Padova, e rappresenta un momento di avvio per il marchio nel mercato locale. L’evento combina sport, ospitalità e un’esperienza diretta con il brand, segnando l’ingresso ufficiale di Genesis nel paese.

Golf, sì, ma non quello da indossare, quello da praticare. Per il suo debutto in Italia, Genesis ha scelto il green del Golf Club della Montecchia, vicino a Padova, prima tappa della Genesis European Golf Cup, il circuito amatoriale che unisce sport, ospitalità ed esperienza di brand. Una scelta che, già da sola, chiarisce il tono con cui Genesis vuole affacciarsi sul nostro mercato: niente autodromo, niente scenografia aggressiva, ma un ambiente fatto di relazione, misura e attenzione al dettaglio. Il contesto conta ancora di più perché accompagna una fase chiave per il brand, che avvia la propria presenza italiana con una gamma iniziale composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Genesis arriva in Italia con due Suv elettrici diversi nel carattere, ma uniti dalla stessa idea di premium

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