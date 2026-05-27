Bonny ha dichiarato che Chivu è stato importante per lui e ha descritto la stagione con l’Inter come un sogno d’infanzia. Ha anche rivelato che il suo idolo è Ronaldo il Fenomeno. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista a Sky Sport, dove ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla propria esperienza e ai modelli che lo hanno ispirato nel calcio.

di Francesco Aliperta Bonny, intervistato a Sky Sport, ha parlato così della grande stagione vissuta con la maglia dell’Inter: ecco tutte le sue parole. Presente anche lui alla festa della P&P Sport Management, Ange-Yoan Bonny ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante dell’Inter ha voluto ripercorrere le grandissime emozioni vissute in questa sua prima straordinaria stagione con la maglia nerazzurra. Un’annata da incorniciare per il giovane centravanti, che si è chiusa nel migliore dei modi grazie a una splendida e indimenticabile doppietta di squadra. COSA TI PORTI DIETRO DA QUESTA STAGIONE – «Dei bei momenti che sognavo da bambino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny si confessa: «Chivu è stato importante per me. Sono momenti che sognavo da bambino. Il mio idolo? Ronaldo il Fenomeno»

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