Zalewski svela | Zielinski era il mio idolo da bambino adesso è il migliore in Serie A VI racconto il nostro rapporto

Il centrocampista dell’Atalanta e della nazionale polacca ha condiviso alcuni dettagli sul suo rapporto con l’attuale miglior giocatore della Serie A. Zalewski ha raccontato di aver sempre ammirato Zielinski fin da bambino, descrivendolo come un idolo. Ora, con l’esperienza accumulata, ha spiegato che il suo legame con il centrocampista di lunga data si è consolidato nel tempo.

Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Infortunati Milan, Leao vola in Portogallo per curare l’adduttore! Novità positive per Loftus Cheek Lukaku, salta il rientro in Italia! L’attaccante resta in Belgio nonostante abbia lasciato il ritiro: il motivo Vieri ci crede:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zalewski svela: «Zielinski era il mio idolo da bambino, adesso è il migliore in Serie A. VI racconto il nostro rapporto» Articoli correlati Leggi anche: Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. Leggendaria ala, era il mio idolo da bambino»Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto...