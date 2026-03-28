Ardon Jashari ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo rapporto con il calcio e delle figure che lo hanno influenzato. Ha dichiarato di aver avuto come idolo Andrea Pirlo, mentre ha definito il suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri, un maestro da cui tenta di imparare ogni giorno. La discussione ha toccato anche altri aspetti della sua crescita professionale.

Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri e di Andrea Pirlo. Vediamo cos’ha detto. Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a Il Foglio. Di seguito le sue parole su Allegri e su Pirlo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! ALLEGRI «Lui è un maestro per me, cerco di imparare moltissimo. Ha grande esperienza. Mi parla spesso, dice di inserirmi di più, di giocare con intensità e di andare anche al tiro se abbiamo l’occasione. Mi sprona a migliorarmi anche in allenamento, anche perché nel corso degli ultimi anni la mia posizione in campo è molto cambiata». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jashari si racconta: «Pirlo è stato il mio idolo. Allegri è un maestro per me, cerco di imparare moltissimo»

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