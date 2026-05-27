Durante un attacco a Bondi Beach, dieci persone sono state uccise in circa 30 secondi. I terroristi sono stati armati con fucili, mentre le forze di polizia avevano a disposizione pistole, che si sono rivelate inefficaci contro le armi da fuoco lunghe. La rapida escalation delle violenze ha evidenziato le difficoltà delle forze di sicurezza nel rispondere a minacce con armi pesanti. Non sono stati riferiti interventi di forze speciali o altre misure di contrasto specifiche durante l’attacco.

?? Punti chiave Come hanno fatto i terroristi a uccidere 10 persone in 30 secondi? Perché le pistole della polizia non sono state efficaci contro i fucili? Chi sono i due assalitori legati all'ideologia dello Stato Islamico? Come cambierà la dotazione degli agenti dopo l'attacco di Bondi Beach??? In Breve 11 vittime in 30 secondi per l'attacco terroristico di Bondi Beach il 14 dicembre 2025 Agente Cesar Barraza neutralizza Sajid e disarma Naveed con pistola Glock da 9mm Nuovo coman . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondi Beach: polizia in difficoltà contro i fucili dei terroristi

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