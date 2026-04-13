Oggi nei pressi di Algeri si è verificato un attacco kamikaze contro una stazione di polizia, con due uomini che si sono fatti esplodere. Le autorità hanno confermato che i due attentatori sono deceduti nell'esplosione. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali vittime tra le forze di polizia o civili presenti sul luogo. La zona è stata delimitata dalle forze di sicurezza per le operazioni di verifica.

Momenti di altissima tensione oggi a pochi chilometri da Algeri, dove due attentatori si sono fatti esplodere contro una stazione di polizia. L'attacco è avvenuto proprio nel giorno della visita di papa Leone, anche se pare che i due eventi non siano collegati. Stando a quanto riferito fino ad ora, l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 16:00 (ora locale), a Blida, cittadina a 45 chilometri da Algeri. I kamikaze si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia, morendo sul colpo. Anche un agente sarebbe rimasto ferito. Al momento l'attentato non è stato rivendicato, e si tratta del primo episodio avvenuto nella zona, pertanto non si conoscono ancora le ragioni alla base del gesto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura ad Algeri, attacco kamikaze contro una stazione di polizia: morti i due terroristi

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