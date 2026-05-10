Spari del 25 aprile in casa di Eitan Bondì pistole fucili e mille munizioni | Uno scenario da guerra

Il 25 aprile, durante una perquisizione, sono state trovate armi da fuoco presso l’abitazione di Eitan Bondì. Tra le armi sequestrate ci sono pistole, fucili e circa mille munizioni. Tutti i possessori avevano regolarmente ottenuto le licenze, ma il numero e la tipologia delle armi destano preoccupazione. In seguito al ritrovamento, si sono aperti approfondimenti sulla gestione e il controllo delle armi in quella residenza.

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Un video avrebbe fatto emergere nuovi dettagli sull’episodio avvenuto il 25 aprile nei pressi di parco Schuster, a Roma, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventunenne Eitan Bondì avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa contro due persone che indossavano un fazzoletto dell’Anpi. Durante le perquisizioni presso la sua abitazione sarebbero state trovate pistole, fucili e mille munizioni. Negli atti si parlerebbe di “attrezzatura specifica di pronto uso in uno scenario di guerra”. Spari 25 aprile, cosa avrebbe fatto Eitan Bondì Le perquisizioni a casa di Eitan...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spari del 25 aprile, in casa di Eitan Bondì "pistole, fucili e mille munizioni": "Uno scenario da guerra" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eitan Bondì, il 21enne arrestato per gli spari a Roma il 25 aprile: trovate in casa 2 pistole vereDue le pistole custodite in un cassetto insieme al libretto per la detenzione a uso sportivo. Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli e vessilli israelianiSono stati trovati diversi coltelli e altre armi softair a casa di Eitan Bondi, il 21enne legato alla Comunità ebraica di Roma accusato di aver... Argomenti più discussi: Spari del 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari: Da me gesto deplorevole, non ho legami con la Brigata Ebraica; Spari al 25 aprile, l’Anpi al presidio di protesta: Vorremmo parlare con l’arrestato; Spari 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari: cade l’accusa di duplice tentato omicidio. Mi vergogno; Spari al corteo del 25 aprile, domiciliari per Eitan Bondì. Al gip: Un gesto deplorevole.