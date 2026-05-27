Il sindaco di Bondeno ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale, con cinque assessori, tra cui alcune conferme e alcune new entry. Tra i sei candidati, uno è stato escluso. La scelta degli assessori è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui criteri adottati. Restano da capire come il sindaco affronterà eventuali divergenze tra i rappresentanti dei partiti e i civici.

? Domande chiave Chi sarà l'unico candidato escluso tra i sei pretendenti?. Come gestirà Saletti il conflitto tra partiti e civici?. Quali nomi garantiranno la parità di genere in giunta?. Chi prenderà il posto di Francesca Aria Poltronieri?.? In Breve Marco Vincenzi e Ornella Bonati guidano le preferenze con 685 e 470 voti.. Rita Tinazzo supera Francesca Aria Poltronieri con 298 voti contro 246.. Luca Pancaldi e Stefano Grechi rappresentano Fratelli d'Italia con 174 e 255 preferenze.. La giunta deve rispettare la parità di genere tra tre uomini e due donne.. A Bondeno il sindaco Simone Saletti deve ora comporre la squadra di governo dopo il trionfo elettorale che ha il suo nome ottenere il 66,29% dei voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondeno, Saletti sceglie la giunta: 5 assessori tra conferme e novità

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