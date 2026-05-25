Bondeno sfida diretta tra Saletti e Marchetti

A Bondeno si vota con turno unico per la prima volta nella storia del Comune, poiché la popolazione è scesa sotto i 15mila abitanti. In questa tornata elettorale sono in campo due liste, con una sfida diretta tra i candidati Saletti e Marchetti. La modifica del sistema di voto è avvenuta proprio a causa del calo demografico. Le elezioni si svolgono in un contesto di novità per il metodo di voto, con i cittadini chiamati alle urne per scegliere tra i due contendenti.

A Bondeno sono due le liste in campo. Per la prima volta nella storia del Comune si vota con turno unico, essendo sceso sotto la soglia dei 15mila abitanti.Il sindaco uscente Simone Saletti cerca la riconferma con la civica ‘E Avanti!’, sostenuta dai partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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