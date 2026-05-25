I dati a Bondeno | Saletti verso la vittoria

Notizia in breve

A Bondeno, Simone Saletti si avvia a una riconferma, avendo ottenuto 1.977 preferenze, pari al 67,80%. Il suo avversario ha ricevuto 939 voti, equivalenti al 32,20%. I risultati delle elezioni sono stati comunicati e mostrano un vantaggio consistente per Saletti. I dati sono stati raccolti e pubblicati ufficialmente.