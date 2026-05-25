I dati a Bondeno | Saletti verso la vittoria
A Bondeno, Simone Saletti si avvia a una riconferma, avendo ottenuto 1.977 preferenze, pari al 67,80%. Il suo avversario ha ricevuto 939 voti, equivalenti al 32,20%. I risultati delle elezioni sono stati comunicati e mostrano un vantaggio consistente per Saletti. I dati sono stati raccolti e pubblicati ufficialmente.
Simone Saletti si prepara per il bis: supera del doppio le preferenze rispetto all'avversario con 1977 voti (67,80%), contro i 939 voti di Marchetti (32,20%). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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