Il Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari a San Siro, finendo al quinto posto in classifica. La sconfitta significa l'esclusione dalla prossima Champions League. La partita si è conclusa con il Cagliari in vantaggio, mentre il Milan ha segnato un solo gol. La delusione si è fatta sentire tra i tifosi, con il club che ora affronta un’estate di riflessioni.

Milan-Cagliari 1-2: clamoroso flop Champions per Allegri. Roma e Como fanno la storia Ieri sera a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri ha dato vita a uno psicodramma sportivo che ha lasciato sotto shock l'intera tifoseria rossonera. Perdendo 1-2 in casa contro il Cagliari di Fabio Pisacane, il Diavolo ha letteralmente gettato al vento la qualificazione in Champions League nell'ultima notte di Serie A. I rossoneri, che avevano il destino nelle proprie mani, chiudono il campionato al 5° posto con 70 punti, subendo il clamoroso sorpasso in extremis da parte di Roma e Como. Un fallimento sportivo e finanziario pesante, che comporterà un danno stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro per il mancato accesso ai premi della massima competizione europea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Psicodramma Milan, succede l’impensabile a San Siro: Allegri fuori dalla Champions e Cardinale azzera tutto

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