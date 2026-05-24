Il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Milan, eliminandolo dalla qualificazione alla Champions League. La partita si è conclusa con i gol di Saelemaekers al 2' del primo tempo, Borrelli al 20' del primo e Rodríguez al 12' della ripresa. Il Milan ha schierato un 3-5-2 con Maignan titolare.

Milan Cagliari 1-2 RETI: 2'pt Saelemaekers, 20'pt Borrelli, 12'st Rodríguez. MILAN (3-5-2): Maignan 7.5; Tomori 5.5 (17'st Athekame 6), Gabbia 5, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6, Fofana 5 (23'st Leao 6), Jashari 5 (17'st Modric 6), Rabiot 6, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (16'st Füllkrug 5.5), Gimenez 6 (1'st Pulisic 5). In panchina: Pittarella, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov, Loftus-Cheek, Ricci, Sardo, Balentien. Allenatore: Allegri 5. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 6 (17'st Palestra 6.5), Mina 6, Rodríguez 7.5 (17'st Dossena 6); Zappa 6.5, Adopo 6.5, Gaetano 7, Deiola 6.5 (29'st Sulemana sv), Obert 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Disastro Milan: il Cagliari ribalta Allegri, i rossoneri clamorosamente fuori dalla Champions

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