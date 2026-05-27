Bollo auto la Puglia sarà la prima Regione ad aderire alla rottamazione per gli ultimi 20 anni

Il Consiglio Regionale della Puglia ha deciso di aderire alla rottamazione del bollo auto per gli ultimi 20 anni. La delibera, approvata all’unanimità il 26 maggio 2026, prevede l’eliminazione di sanzioni e interessi per chi non ha pagato la tassa automobilistica in passato. La regione sarà la prima in Italia a mettere in atto questa misura, rivolta a cittadini che non sono stati in condizione di effettuare i versamenti.

La Puglia sarà la prima Regione d'Italia ad aderire alla rottamazione della tassa automobilistica: il Consiglio Regionale si è impegnato ieri, martedì 26 maggio 2026, all'unanimità a cancellare sanzioni e interessi per mancato pagamento a tutti quei pugliesi che non sono stati nelle condizioni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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