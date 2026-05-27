Bollino arancione caldo tutte le regole | dalla sicurezza sul lavoro all' orario Amt per over 70

Genova sarà interessata da un bollino arancione caldo venerdì 29 maggio, con ondate di calore anticipate rispetto all’inizio dell’estate. Le previsioni indicano temperature elevate che richiedono attenzione. Le autorità hanno previsto anche norme specifiche per la sicurezza sul lavoro e l’orario di servizio per le persone over 70, in risposta alle condizioni climatiche previste. La città si prepara a gestire la fase di allerta con misure dedicate per limitare i rischi legati al caldo intenso.

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma Genova è già nella morsa del caldo: quest'anno il bollino per ondate di calore è arrivato in anticipo sulla nostra città, e dopo il livello giallo di questi giorni, è stato confermato il bollino arancione per venerdì 29 maggio. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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