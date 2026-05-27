Bolivia | via ai vincoli per lo stato di eccezione dopo il voto

In Bolivia, sono stati rimossi i vincoli legali per lo stato di eccezione dopo il voto. La nuova legge modifica le procedure per la gestione dei blocchi stradali, specificando chi può decidere l’attivazione dei poteri speciali. La normativa stabilisce che le decisioni sulla dichiarazione dello stato di emergenza saranno prese da autorità designate, senza ulteriori restrizioni legali. La modifica mira a semplificare e accelerare le procedure in situazioni di crisi.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei blocchi stradali con la nuova legge?. Chi deciderà concretamente se attivare i poteri speciali in Bolivia?. Perché la rimozione della norma 1341 accelera l'intervento del governo?. Quali conseguenze avrà la firma del presidente sulla tensione sociale?.? In Breve Norma 1341 introdotta nel 2020 ora abrogata dalla Camera dei deputati boliviana.. Senato aveva già espresso parere favorevole prima del voto finale dei deputati.. Presidente Rodrigo Paz deve ora firmare la legge per l'entrata in vigore.. Blocchi stradali paralizzano diverse zone del territorio da circa trenta giorni.. La Camera dei deputati boliviana ha dato il via libera definitivo alla legge che abroga la norma 1341, una decisione che ora attende solo la firma del potere esecutivo per entrare ufficialmente in vigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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