Meloni ai cronisti dopo il voto per referendum giustizia | Lo sapete che non vi posso rispondere oggi
Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha votato per il referendum sulla giustizia a Roma. Dopo il voto si è rivolta ai cronisti che gli ponevano delle domande, dicendo: "Ragazzi, lo sapete che non vi posso rispondere oggi". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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#Riformagiustizia, #Meloni vota per il referendum a Roma x.com