Bocciata la mozione di condanna dei fatti di viale XX Settembre | La destra non ha coraggio di affrontare il tema

La mozione di condanna dei fatti avvenuti in viale XX Settembre è stata bocciata durante la seduta odierna della Conferenza dei capigruppo. La maggioranza ha deciso di non affrontare l’argomento, ritenendo di non inserirlo tra le questioni urgenti da discutere. La decisione è stata comunicata senza che la mozione fosse messa al voto. La questione rimane senza una deliberazione ufficiale in questa sede.

“Nel corso della seduta odierna della Conferenza dei capigruppo la maggioranza ha ritenuto di non mettere in trattazione l'urgenza della mozione. Siamo di fronte all'ennesimo episodio in cui la destra non ha intenzione, capacità e coraggio di affrontare questioni rilevanti, atteggiamento che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accoltellamento in viale XX Settembre: in tre condannati a quattro anni di carcereTre uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere ciascuno per aver accoltellato e pestato un uomo in viale XX Settembre nel 2022.

I ciliegi sono fioriti e la protesta continua: via XX Settembre si riempie per difendere il vialeIl 28 marzo 2026, via XX Settembre si è riempita di persone, tra cui rappresentanti politici e cittadini comuni, per protestare a difesa del viale.

Temi più discussi: Bocciata la mozione di Truzzu sull’azzeramento della tassa aeroportuale; Bocciata mozione Fdi su tassa aeroporti, pronto nuovo testo del campo largo; Lamezia, Taverna sulla mozione per voto fuorisede bocciata in Consiglio: Amministrazione ferma al Medioevo; Centri estivi. Il gruppo Pd di Cesena spiega perché è stata bocciata la mozione di Fdi.

Lungolago, barriere architettoniche e mozione bocciata. Pd critico con la maggioranza comonews.it/politica/lungo… via @comonews - Le notizie di Como e Provincia x.com

Bocciata la mozione di Truzzu sull’azzeramento della tassa aeroportualeLa maggioranza ha presentato un documento alternativo in materia di incentivi per l’incremento dei collegamenti nel periodo invernale ... unionesarda.it

Bocciata in Assemblea la mozione per 'impegno' a mantenere due Usl e due OspedaliL'Assemblea legislativa ha respinto con 13 voti contrari della maggioranza e 6 voti favorevoli della minoranza, una mozione presentata dai consiglieri Enrico Melasecche (Lega-primo firmatario), Laura ... ansa.it