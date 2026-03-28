I ciliegi sono fioriti e la protesta continua | via XX Settembre si riempie per difendere il viale

Il 28 marzo 2026, via XX Settembre si è riempita di persone, tra cui rappresentanti politici e cittadini comuni, per protestare a difesa del viale. I ciliegi lungo la strada sono in fiore, mentre la piazza si è affollata con manifestanti che hanno manifestato il loro dissenso. La situazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti segnalati.

Via XX Settembre si è riempita questa mattina, 28 marzo 2026, esponenti politici ma anche di semplici cittadini. Non una manifestazione improvvisata, ma un nuovo capitolo di una mobilitazione che da mesi ruota attorno ai ciliegi giapponesi del viale, diventati simbolo di una battaglia identitaria oltre che ambientale. I cosiddetti “difensori dei ciliegi” si sono ritrovati lungo la strada per ribadire un impegno che non si è mai interrotto, neppure dopo lo stop al taglio imposto dalla decisione del Tar. Una pronuncia arrivata anche alla luce del parere rettificato della Sovrintendenza ai beni culturali e architettonici, che dopo un primo via libera all’intervento ha riconosciuto i ciliegi come parte integrante dell’identità del viale e del quartiere. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - I ciliegi sono fioriti e la protesta continua: via XX Settembre si riempie per difendere il viale Articoli correlati Como, i ciliegi di via XX Settembre sono salvi: la Soprintendeza blocca l’abbattimentoComo, 5 febbraio 2026 – Il "valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi ornamentali della via, piantati per la prima volta... Como, i ciliegi di via XX Settembre sono salvi: la Soprintendenza blocca l’abbattimentoComo, 5 febbraio 2026 – Il "valore storico, paesaggistico, identitario e relazionale dei ciliegi ornamentali della via, piantati per la prima volta... Contenuti e approfondimenti su I ciliegi sono fioriti e la protesta... Argomenti discussi: Ciliegi fioriti: dove e quando vederli a Tokyo nel 2026. I ciliegi iniziano a fiorire in via XX Settembre: lo spettacolo dell'hanami ha inizioPrime fioriture in città nel giorno dell’equinozio: spettacolo appena iniziato, il picco è atteso nei prossimi giorni ... quicomo.it Como, sbocciano i primi fiori sui ciliegi della discordia. In via Aldo Moro peri già in fioreSbocciano i primi fiori rosa in via XX Settembre, a Como, mentre sono già completamente fioriti i peri della vicina via Aldo Moro. Il verde continua a ... espansionetv.it